نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن حقيقة مفاوضات بيراميدز مع على معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد فاروق، عن رفض الدولي التونسي علي معلول، الظهير الأيسر لفريق الأهلي، عرض مالي مُغري من جانب نادي بيراميدز للإنضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "علي معلول من أفضل اللاعبين المحترفين الذين لعبوا فى النادي الأهلي، وبيراميدز عرض عليه مبلغ كبير للتعاقد معه ولكن التونسي رفض هذا العرض لرغبته فى الاستمرار مع القلعة الحمراء".

وسيواجه النادى الأهلى نظيره الترسانة ضمت مباريات دور ال 16من بطولة كأس مصر يوم 30 سبتمبر القادم على ملعب السلام فى تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

بينما سيواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة ال 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 4 أكتوبر على ستاد القاهرة الدولي.