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باتشيكو يشكر مرتضي ويقدم وعدا لجماهير الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي سعادته بتولي المهمة رسمياً خلال الفترة المقبلة. 

وأكد باتشيكو: "مرت سنوات على رحيلي من نادي الزمالك، وأشكر مرتضى منصور رئيس النادي وإدارة النادي وجماهيره على أنكم أعطيتوني الفرصة مرة أخرى ". 

تحدث باتشيكو خلال استقباله بمكتب رئيس النادي: "أول مرة لي مع الزمالك كانت معي مجموعة جيدة، وهذه المرة مجموعة ممتازة، هدفي مع الزمالك هو تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا".

 وتابع باتشيكو أنه سعيد بالعودة ويشعر بالفخر والسعادة بأن يكون جزءًا من أسرة الزمالك والتواجد مع القلعة البيضاء مشددا على أنه جاء بشغف أكبر إلى النادي.

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