نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يُكرم لويس سواريز بعد رحيله عن برشلونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تحدث تقرير صحفي إسباني، عن حرص ليونيل ميسي قائد برشلونة، على تكريم زميله السابق لويس سواريز، المنتقل حديثًا لصفوف أتلتيكو مدريد.
وذكرت صحيفة "سبورت" أن ميسي بعد تسجيله ركلة الجزاء خلال لقاء فياريال، احتفل بنفس طريقة سواريز، بقبض قبضة يده وثني ذراعه، وهو الاحتفال الذي دائمًا ما يقوم به المهاجم الأوروجوياني.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ليونيل ميسي قائد برشلونة، وعد سواريز، بأنه سيحتفل على طريقته إذا سجل هدفًا، وهو ما حدث بالفعل.
ولعب ميسي وسواريز في برشلونة لمدة 6 سنوات، قبل أن يرحل لويس هذا الصيف وينضم لأتلتيكو مدريد، بعدما خرج من حسابات النادي الكتالوني.
الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، استهل مشواره في بطولة الدوري الإسباني، بالفوز على فياريال، بنتيجة (4-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب الكامب نو، أمس الأحد.
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