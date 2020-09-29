علشان بس الناس اللي مش فاهمة الحوار.. إبراهيم سعيد يهاجم رضا عبد العال

وغرد إبراهيم سعيد عبر حسابه بتويتر قائلا "عشان بس الناس اللي مش فاهمه الحوار رضا عبد العال بقاله ٣ أيام بيغلط فيا بقله ادب مره مع مداخلة مع إبراهيم فايق و امبارح مع محمد فاروق قبل ماعمل المداخلة غلط فيا وللاسف انا مكنتش بتابع الحلقه وعملت مداخلة والموضوع انتهى فوجئت الصبح كلامه عني بقله ادب الشخصي ورديت عليه".
وفتح رضا عبدالعال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا النار على إبراهيم سعيد نجم الأهلى والزمالك السابق بسبب انتقاد الأخير له فى تدريبه لطنطا.
ورفض إبراهيم سعيد الطريقة التى يتعامل بها رضا عبدالعال فى تدريب طنطا ولجوئه إلى الهزار بشكل مكثف، مما قد يتسبب فى تشتيت ذهن اللاعبين داخل أرضية الملعب، ويؤثر على أداء الفريق بشكل سلبي؛ وهو الأمر الذى رفضه رضا عبدالعال جملة وتفصيلا، مؤكدا أن إبراهيم سعيد ينتقده لأسباب غير فنية، وأنه غيران منه بسبب عدم توليه تدريب أى ناد فى الفترة الأخيرة.
وأضاف عبدالعال أن إبراهيم سعيد لا يمكنه الحديث عن التركيز داخل الملعب، خاصة أنه كان يلجأ إلى "التسريحات" المتنوعة واهتمامه المبالغ فيه بشعره، مؤكدا أنه يرفض تصريحات إبراهيم سعيد ضده.
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