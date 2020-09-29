وذكرت صحيفة الخبر الجزائرية أن الفيفا أكدت أحقية البلايلي في فسخ عقده مع الأهلي السعودي، بسبب عدم تلقيه مستحقاته المادية لمدة 4 أشهر.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوجهة المحتملة القادمة للبلايلي ستكون في الدوري القطري.
يذكر أن البلايلي ارتبط اسمه بالانتقال للعب للنادي الأهلي في الموسم الجديد.
وقاد البلايلي منتخب الجزائر للتتويج بكأس الأمم الأفريقية العام الماضي بمصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي ينتظر.. يوسف البلايلي يفسخ عقده مع أهلي جدة السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.