الأهلي ينتظر.. يوسف البلايلي يفسخ عقده مع أهلي جدة السعودي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الدولي الجزائري يوسف البلايلي قام بفسخ عقده بصفة رسمية مع فريقه أهلي جدة السعودي.

وذكرت صحيفة الخبر الجزائرية أن الفيفا أكدت أحقية البلايلي في فسخ عقده مع الأهلي السعودي، بسبب عدم تلقيه مستحقاته المادية لمدة 4 أشهر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوجهة المحتملة القادمة للبلايلي ستكون في الدوري القطري.

يذكر أن البلايلي ارتبط اسمه بالانتقال للعب للنادي الأهلي في الموسم الجديد.

وقاد البلايلي منتخب الجزائر للتتويج بكأس الأمم الأفريقية العام الماضي بمصر.