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لاعب شالكه يخضع للتحقيقات بسبب البصق على لاعب من فيردر بريمن

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين أن أوزان كاباك مدافع فريق شالكه يخضع للتحقيقات إثر قيامه بالبصق على لودفيج أوجوستينسون لاعب فيردر بريمن خلال مباراة الفريقين التي انتهت بفوز فيردر بريمن 3 / 1 أمس الأول السبت ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا).

وأوضح الاتحاد أنه جرى فتح القضية "بداعي السلوك غير الرياضي الصارخ الذي جاء في صورة اعتداء."

وأظهر التصوير التليفزيوني اللاعب التركي الدولي كاباك /20 عاما/ وهو يبصق على أوجوستينسون، أو بالقرب الشديد منه، بعد صراع بينهما خلال المباراة.

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وقال كاباك عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب المباراة، موجها رسالته باللغتين الألمانية والإنجليزية :"أود أن أعتذر بصدق للودفيج أوجوستينسون. لم يكن الأمر متعمدا، وإنما كان مجرد حادث."

وأضاف :"لم أكن أقصده، زاوية التصوير التليفزيوني تعطي صورة خادعة للأمر."

وذكر الاتحاد أن الحكم ماركوس شميت لم ير تصرف اللاعب، والذي لم يجر الكشف عنه أيضا عبر مراجعة نظام الفيديو للمباراة.

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