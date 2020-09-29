أحمد دياب: هدفنا في نادي "زد" بناء قطاع ناشئين قوي يخدمنا لسنوات مقبلة

أكد أحمد دياب، العضو المنتدب لنادي زد، أنهم يسعون لإنشاء 3 صروح للفريق خلال الفترة الحالية. وقال أحمد دياب خلال حواره ببرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت"، عبر قناة "دوت الخليج" : "نسعى لإنشاء 3 صروح لنادي زد أحدها لكرة القدم والآخر تعليمي والثالث رياضي اجتماعي سيقام في التجمع الخامس على مساحة 45 فدانا". وأكمل: "الاستثمار له شقين، رصد مبلغ مالي كبير وحصد البطولات، بجانب الاهتمام بالناشئين". وأتم: "هدفنا بناء قطاع ناشئين قوي يخدمنا السنوات المقبلة".

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