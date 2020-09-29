تلقينا 10 شكاوى ضده.. اللجنة الأولمبية: التحقيق مع رئيس الزمالك قانوني

وقال ياسر إدريس خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت"، عبر قناة "دوت الخليج"، "اللجنة رأت أن الأمر يتطلب احالتها للتحقيق، ولائحة مدونة السلوك موجودة ومعتمدة من 2018 وأمر طبيعي أن أي شخص معرض لأن يشتكيه أحد".

وتابع: "العقوبات قد تصل للإيقاف، ومن الممكن أن لا يتم اتخاذ أي عقوبة بشأنه، وحديث مرتضى مضبوط بأنه لا يجوز التحقيق معه في النيابة، ولكننا يحكمنا ميثاق أولمبي".

وأتم: "ليس لي دور في القرار، الأمر خاص بلجنة الانضباط في مسألة عدم حضوره، لست صاحب قرار؛ لأن التحقيق يستمع خلاله للجانبين، الشاكي، والمشكو في حقه".