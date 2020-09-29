مصطفى فتحي مش هيشوف ملعب.. ميدو يكشف كيف يفكر باتشيكو في مواجهة الرجاء المغربي

أكد أحمد حسام ميدو نجم ومدرب الزمالك السابق أن البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الجديد على المستوى الدفاعي منظم للغاية ويمكنه تحقيق النجاحات مع الزمالك.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار:"من الممكن أن يلعب باتشيكو ضد الرجاء برباعي في وسط الملعب وهم ساسي وطارق حامد وزيزو ومحمد حسن".

وقال ساخرا: "وسط أسلوب باتشيكو الدفاعي؛ مصطفى فتحي مش هيشوف الملعب".

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وختم حديثه قائلا: "أتوقع أن يكون لأوناجم دورا مميزا مع باتشيكو خاصة أن أوناجم يدافع بالشكل الأمثل".