رئيس رابطة الدوري الإيطالي: الإيرادات تراجعت بقيمة 500 مليون يورو

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أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الإثنين، إن "إيرادات البطولة تراجعت بأكثر من 500 مليون يورو (583 مليون دولار)، بسبب جائحة فيروس كورونا وحذر من الصعوبات التي تواجه الصناعة".

ومن أجل احتواء انتشار فيروس كورونا رفضت الحكومة الإيطالية مقترحاً بالسماح بزيادة الحضور الجماهيري في الأحداث الرياضية، وهو ما كان سيزيد عدد المتفرجين في الدوري من ألف متفرج إلى نحو ربع سعة الملاعب.

وأبلغ الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي لويجي دي سيرفو، شبكة راي التلفزيونية الوطنية ملقياً اللوم على تراجع إيرادات يوم المباراة وعقود الرعاية "في الوقت الحالي نتوقع وصول العجز إلى أكثر من 500 مليون يورو".

وأضاف مطالباً الحكومة بإعادة التفكير في زيادة عدد الجماهير تدريجياً "النظام كله على وشك الانهيار".

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وتمثل إيرادات يوم المباراة نحو 11% من إيرادات أندية الدوري الإيطالي البالغة 2.5 مليار يورو سنوياً، والتي تأتي أغلبها من حقوق بث المباريات.

لكن هذا المصدر يتقلص مع تخفيض شبكات البث حول العالم إنفاقها للتعامل مع انخفاض إيرادات الإعلانات.

ومن أجل مواجهة هذا الأمر تفكر رابطة الدوري الإيطالي في بيع نسبة صغيرة من شركة تم تأسيسها حديثا لبيع حقوق بث البطولة لمدة عشرة مواسم.

وقدمت شركتا سي.في.سي كابيتال بارتنرز وباين كابيتال عرضين لشراء عشرة بالمئة من الأسهم.

وقال دي سيرفو إن الأندية ستجتمع بحلول العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) على أقصى تقدير لمراجعة العرضين.