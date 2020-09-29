الإسماعيلي يطالب اتحاد الكرة بتأجيل لقاء المصري

قال علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، إن قلعة الدراويش تطلب تأجيل لقاء الفريق مع المصري البورسعيدي في الدوري، والمقرر لها 9 أكتوبر على ملعب برج العرب.

وتابع علاء وحيد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت"، على قناة" دوت الخليج"، المباراة ستقام في الثالثة عصرًا في عز الحر والرطوبة كما أن الدوري مضغوط، والإسماعيلي يطلب تأجيلها لما بعد 15 أكتوبر.

وواصل :" لا داعي لإقامة المباراة في الثالثة عصرًا خاصة وأنه لا توجد أي مباريات في نفس اليوم مطلقًا.