مش هسيبكم وهجيلكم بجماهير الزمالك.. مرتضى منصور يوجه تحذيرا لـ هشام حطب وحسن مصطفى

وأكد مرتضى منصور في تصريحات لـ قناة " الزمالك " أن جماهير الزمالك تدعمه وتسانده طوال الوقت وحال مثوله للتحقيق؛ فلن يحضر بمفرده ، وانما بصحبة الملايين من جماهير الزمالك .

وأضاف مرتضى منصور أنه يحذر حطب وحسن مصطفى من غضب جماهير الزمالك ، مؤكدا أن "ما يحدث بلطجة لن يصبر عليها "

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسائل تحذيرية لـ هشام حطب رئيسوحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، عقب قرار اللجنة وإحالته للتحقيق بعد تلقيها 10 شكاوى ضده.

وأكمل أنه لن يلجأ لاي شخص اجنبي حتى يحصل على حقه، مشددا على أنه في حال توقيع أي عقوبة عليه؛ لن يتم تنفيذها .

اما عن حسن مصطفي ، فوجه له رسالة قائلا " انا بقالي اسبوع بدور عليك ومش لاقيك، ومش حسيبك " وذلك في اعقاب عدم دعوته لـ قرعه كأس العالم لكرة اليد 2021 ، والتي أجريت مؤخرا في منطقة الأهرامات.