محمد النني يتصدر تويتر.. ومغردون: بيقدم أداء يحترم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #النني ؛ بعد مشاركة محمد النني في مباراة ارسنال وليفربول بشكل اساسي، وتقديمه اداء رائعا في خط الوسط.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، وجاءت التعليقات ما بين : "‏محمد النني : الخساره من ليفربول كانت صعبه علينا ولكن نحن نلعب مع ليفربول أفضل فريق في العالم ونلعب في الأنفيلد وهو ملعب صعب على كل أندية العالم" و "‏عذرا يا محمد النني فهذا صلاح أداء ولا أروع من ابو البنات الملك المصري رغم عدم وجود الأهداف".

وعلَّق آخرون" ‏النني بيقدم أداء يحترم والله" و" ‏صلاح كان له يد في الهدفين، احلى لقطه بينه وبين النني بعد الصفاره، اتمنى اعرف شنو يحكوا ".

واضاف اخرون" ‏‏وانت بتشكر صلاح ما تنساش تدعم النني اللي بيعافر و بيلعب أساسي بدون دعم إعلامي " الاتنين حلوين الاتنين طعمين الاتنين مصريين" و "‏‎‎بصراحة هولدنج كان ممتاز اليوم و النني ايضا .. افضل اثنين في ارسنال بصراحة .. يعني مافيش اي غلط في اشراكهم .. لو هناك غلط حيكون في التركيز على الدفاع بشكل مبالغ فيه".