الأهلي يمر بموقف صعب.. ميدو: فايلر يريد أن يكون قريبا من عائلته

أكد أحمد حسام ميدو، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، يريد أن يكون قريبا من عائلته، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال ميدو، في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس، الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "السبب الأساسي الذي يريد فايلر الرحيل عن الأهلي لأجله؛ رغبته في أن يكون قريبا من عائلته، خاصة بعدما تلقى عروضا تقربه من عائلته، وتجعله يتولى أيضا منصب المدير الفني في نادٍ آخر".
وختم حديثه قائلا: "الأهلي يمر بموقف صعب حاليا، والتوقيت صعب إذا رحل فايلر في الوقت الحالي، والأهلي يفكر في التعاقد مع مدرب أجنبي خلفا لفايلر، ومعه محمد يوسف كمدرب عام".
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