نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعيد سعيدًا في الصدارة.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل عبد الله السعيد نجم بيراميدز تربعه على قمة ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي بعد 30 جولة من البطولة المحلية، ويقترب بقوة من حسم لقب الهداف هذا الموسم. ويتصدر السعيد ترتيب الهدافين برصيد 16 هدفا، بينما يحتل محمد شريف مهاجم الأهلي المعار لفريق انبي المركز الثاني برصيد 12 هدفا، ويتواجد والتر بواليا بالمركز الثالث برصيد 10 أهداف. وإليكم ترتيب هدافي بطولة الدوري الممتاز بعد فوز الزمالك على الجونة:- 1- عبد الله السعيد (بيراميدز) 16 هدفًا. 2- محمد شريف ( انبي) 12 هدفا. 3- والتير بواليا (الجونة) 10 أهداف. 4- سيف الدين الجزيري (المقاولون العرب) 9 أهداف. Advertisements 5- مصطفي محمد (الزمالك) 9 أهداف 6- محمود علاء (الزمالك) 9 أهداف 7- حسام حسن (سموحة) 9 أهداف. 8- وليد سليمان ( الأهلي) 8 أهداف. 9- جون آنطوي (بيراميدز) 7 أهداف 10- أحمد سيد زيزو (الزمالك) 7 أهداف. 11- جونيور أجايي (الأهلي) 6 أهداف. 12- باسم مرسي (الانتاج الحربي) 6 أهداف

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