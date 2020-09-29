ميدو يكشف سر تألق النني عقب عودته لـ أرسنال

أثنى أحمد حسام ميدو نجم ومدرب الزمالك السابق، على أداء محمد النني، المحترف في صفوف أرسنال؛ رغم هزيمة الجانرز أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وقال ميدو، في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "النني كان في حاجة إلى مدرب مثل أرتيتا، المدير الفني للفريق؛ لاستعادة الثقة".

وأضاف: "اللاعب يقدم مستوى مميز، والكرة بحوزته، وهذا ما يميز النني".

وختم حديثه قائلا: "أتوقع أن يتطور أداء النني بشكل كبير خلال الفترة المقبلة".