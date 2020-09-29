قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تشكيل لجنة؛ لاختبار فريق 2006 بالنادي، لاختيار العناصر التي ستستمر مع الفريق خلال المرحلة المقبلة؛ بسبب تجاوازت أحمد كمال، المدير الفني للفريق.
جاء قرار مرتضى بتشكيل اللجنة؛ بسبب كثرة الشكاوي، التي قُدِّمت ضد "كمال" من أولياء أمور لاعبي فريق 2006، حيث اعترض الكثير منهم على طريقة اختيار المدرب للاعبين الذين سيتم تسجيلهم في الفريق.
وليست هذه أولى أزمات كمال بالزمالك، حيث صدرت العديد من الأزمات خلال فترة قيادته لفريق 2008 بالنادي.
ومن المنتظر أن تضم اللجنة التي قرر مرتضى تشكيلها، مجموعة من مسؤولي القطاع بالنادي، برئاسة طارق يحيى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار جديد من مرتضى منصور بشأن فريق الزمالك 2006 بعد شكاوى أولياء الأمور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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