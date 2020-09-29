نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر مستجدات مفاوضات برشلونة مع ليون لضم ديباي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية فرنسية أن جان ميشيل أولاس رئيس ليون الفرنسي استبعد إمكانية التعاقد مع الفرنسي صامويل أومتيتي نجم دفاع برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال أولاس في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية:"لن نتعاقد مع أومتيتي الذي ارتبط بقوة بالعودة إلى صفوف ليون".
واختتم أولاس تصريحاته قائلاً :"لم نتلقى أي عرض من مسئولي برشلونة للتعاقد مع ممفيس ديباي".
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن أومتيتي كان قد رحل عن صفوف ليون في صيف 2016 لينضم إلى برشلونة وعلى مدار الأربع مواسم عانى النجم الفرنسي من سلسلة إصابات أبعدته عن المشاركة مع البلوجرانا.
وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن برشلونة ارتبط بالتعاقد مع ديباي ليكون نحم هجوم الفريق الكتالوني بعد رحيل الأوروجواياني لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أنه فيما يتعلق برحيل حسام عوار المحتمل إلى آرسنال فإن أولاس أكد أن عرض المدفعجية لا يلبي توقعات ليون الذي يريد الحصول على ما يتراوح بين 40 إلى 50 مليون يورو.
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