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تريزيجيه يحتفل بفوز أستون فيلا على فولهام في الدوري الإنجليزي

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احتفل محمود تريزيجيه لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي بفوز فريقه على نادي فولهام بثلاثية نظيفة، في اطار مواجهات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز. 

ونشر تريزيجية مجموعة من الصور له من مشاركته في اللقاء ، وعلق عليها " دائما معا". 

فاز فريق أستون فيلا على نظيره فولهام بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي.

هدف أستون فيلا الأول جاء عن طريق جاك جيراليش في الدقيقة الرابعة من متابعة للكرة الرائعة التي أرسلها  زميله ماكجين.

وجاء الهدف الثاني عن طريق هوريهان في الدقيقة 15، من تسديدة أرضية رائعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم أستون فيلا بهدفين نظيفين.

ومع بداية الشوط الثاني، هز مينجز شباك فولهام موقعًا على الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 47.

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وألغى حكم اللقاء هدفًا لفولهام عن طريق كامارا في الدقيقة 56  بعد العودة لتقنية الـ VAR؛ لوجود خطأ ضد حارس مرمى أستون فيلا.

وشارك المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه في المباراة حتى تم استبداله في الدقيقة 84 بزميله تراوري، فيما جلس أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أستون فيلا للنقطة السادسة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد فولهام عند صفر نقطة في المركز العشرين والأخير.

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