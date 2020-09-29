ميدو: الجونة نجح في اكتساب كراهية جماهير الزمالك

أكد أحمد حسام ميدو نجم ومدرب الزمالك السابق، أن فريق الجونة قدم مباراة جيدة أمام الزمالك، ولكن خبرات لاعبي الفريق الأبيض حسمت اللقاء.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "الجونة اكتسب كراهية جمهور الزمالك في فترة قصيرة، ولو سألت أي مشجع زملكاوي؛ سيؤكد لك أنه يتمنى هبوط الجونة".

وختم حديثه قائلا: "مباراة الزمالك ضد الجونة كانت قوية، وكان من الممكن أن تخرج بأي نتيجة غير فوز الزمالك، ولكن الزمالك نجح في النهاية في حسم اللقاء".

وكان الزمالك فاز على الجونة بنتيجة 4-3 في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.