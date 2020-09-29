نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يحسم موقفه من التعاقد مع مالانجو في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية أن مجلس إدارة الزمالك حسم موقفه بشكل رسمي من التعاقد مع الكونغولي بن مالانجو نجم الرجاء المغربي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقرر مجلس إدارة الزمالك رفض فكرة التعاقد مع بن مالانجو بعد ترشيحه من جانب أحد وكلاء اللاعبين.
ويرى مسئولو الزمالك أن النجم الكونغولي لا يتناسب مع طريقة لعب الفريق بالإضافة إلى الأزمات بين مازيمبي وفريقه الحالي الرجاء المغربي لأسباب مادية ليستقر مجلس إدارة القلعة البيضاء على صرف النظر عن الصفقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك يحسم موقفه من التعاقد مع مالانجو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.