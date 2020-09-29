نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليدز يونايتد أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره ليدز يونايتد، يوم السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان مانشستر سيتي قد تلقى هزيمة ثقيلة من فريق ليستر سيتي، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث عشر برصيد ثلاث نقاط، بينما يتواجد ليدز يونايتد في المركز السابع برصيد 6 نقاط.