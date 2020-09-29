نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يستقر على المدرب الجديد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، أن الأهلي استقر على المدير الفني الجديد الذي سيتولى القيادة الفنية خلفًا للسويسري رينيه فايلر.
ويستعد مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى إرسال تذاكر الطيران إلى المدرب الجديد خلال الساعات المقبلة، من أجل تولي المهمة.
ويستعد الأهلي لإنهاء الإجراءات الخاصة بوصول المدرب في أسرع وقت، في ظل استعدادات الأهلي لمنافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الوداد المغربي.
ويفاضل الأهلي بين أكثر من إسم لتدريب القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، وهم التشيكي بافل فربا والكرواتي زوران ماميمتش والأرجنتيني أروا برينا وتين كات وأوزفالدو دي أوليفيرا.
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