مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 29 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2020، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها في دوري أبطال اوروبا والدوري الإسباني والدوري المصري

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا أمونيا نيقوسيا القبرصي X أولمبياكوس اليوناني - 9:00 مساء - beIN SPORT FR HD5 فرينكفاروزي المجري X مولده النرويجي - 9:00 مساء - beIN SPORT FR HD6 ديناموكييف الأوكراني X جينت البلجيكي - 9:00 مساء - beIN SPORT FR HD4 مواعيد مباريات الدوري الإسباني ريال سوسيداد X فالنسيا - 7:00 مساء - beIN SPORT FR HD3 Advertisements خيتافي X ريال بيتيس - 9:30 مساء - beIN SPORT FR HD3 مواعيد كأس رابطة المحترفين الانجليزية توتنهام X تشيلسي - 8:45 مساء مواعيد مباريات الدوري المصري المقاولون العرب X نادي مصر -3:00 عصرا إنبي X مصر المقاصة -5:30 عصرا بيراميدز X الاتحاد السكندري - 8:00 مساء

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