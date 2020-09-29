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فابينيو يحتفل بالفوز بثلاثية على آرسنال

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احتفل فابينيو لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بالفوز على فريق آرسنال في إطار مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر فابينيو مجموعة من الصور له مع أصدقائه بالفريق من داخل المباراة وعلق عليها قائلا "مباراة صعبة، لكن أداء رائع وفوز كبير، هيا با ريدز".

حقق فريق ليفربول انتصارًا هامًا على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وشارك المصريان محمد صلاح ومحمد النني أساسيان في مباراة فريقهما اليوم، في تكرار للمباراة التي جمعت  أيضًا ليفربول وآرسنال على كأس الدرع الخيرية.

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