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برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة الإسباني، أتم تعاقده مع الأمريكي سيرجينو ديست، الظهير الأيمن لنادي أياكس أمستردام الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتنافس برشلونة مع بايرن ميونيخ على ضم ديست من أياكس، وتخلى عن سميدو من أجل ضم صاحب الـ19 عامًا.

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وتعد صفقة ديست هي الرابعة لبرشلونة هذا الموسم، بعد ضم كل من ترينكاو وبيدري وميراليم بيانيتش.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة توصل لاتفاق مع أياكس من أجل ضم ديست بعد رغبة اللاعب بالانتقال إلى العملاق الكتالوني.

وتابعت الصحيفة، أن اللاعب سيجري الفحوضات الطبية في مدينة برشلونة، ومن المتوقع أن يتم تقديمه كلاعب جديد في برشلونة خلال الساعات القليلة المقبلة على ملعب كامب نو.

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