شاهد.. شريف إكرامي عن انتقاله لـ بيراميدز: حبيت أكون في نادي عنده نقطة تنافسية في جدول الدوري

نشر الإعلامى سيف زاهر تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكتب سيف زاهر: " شريف إكرامي: حبيت أكون في نادي عنده نقطة تنافسية في جدول الدوري.. وبيراميدز عنده طموح وهدف".

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ووقع إكرامي عقدًا لمدة 3 مواسم بعد نهاية تعاقده مع النادي الأهلي. اقرأ أيضا:ووقع إكرامي عقدًا لمدة 3 مواسم بعد نهاية تعاقده مع النادي الأهلي. وقال إكرامي في تصريحات للحساب الرسمي لنادي بيراميدز: "كل شيء في بيراميدز يذكرني بأوروبا.. الملعب وغرف الملابس وطريقة التعامل والطرق التدريبية الحديثة". وأضاف: "أملك أهدافًا أسعى لتحقيقها في تجربة بيراميدز وأسعى لنقل خبراتي وما تعلمته في مشواري للفريق الذي يضم نجومًا كبارًا وأصحاب خبرات والجميع لديه الرغبة في تحقيق نتائج قوية".

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