تلقى الأنجولي جيرالدو عرضًا من فريقه السابق أول أغسطس للعودة إليه من جديد بدءًا من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ورحب اللاعب بالعودة إلى بلاده، خاصة في ظل صعوبة الحصول على فرصة حقيقية بالقلعة الحمراء ينال من خلالها القناعة الكاملة للجنة التخطيط بالأهلي والأجهزة الفنية التي تعاقبت على تدريبه.
ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة حسم الموقف تمامًا بإتمام إجراءات انتقاله لأول اغسطس الإنجولي، على أن يستمر مع الفريق الأحمر حتى نهاية نسخة دوري أبطال أفريقيا، حيث يحتاج الأهلي إليه في ظل النقص العددي الواضح في القائمة.
يذكر أن النادي الأهلي حسم لقب بطولة الدوري قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.
ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة يوم الأربعاء المقبل فى دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جيرالدو يتلقى عرضًا من ناديه السابق أول أغسطس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.