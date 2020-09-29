حرم زميله من هدف.. أسطورة مانشستر يونايتد ينتقد أنانية محمد صلاح

وقال جاري نيفيل، في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "كان لا يجب على صلاح أن يحصل على الكرة من أمام جوتا، لكن الجانب الأناني في " مو" ظهر خلال هذه اللعبة".
وأضاف: "رغم أن الأنانية أحد أبرز نقاط قوة صلاح، إلا أنه كان يجب أن يترك هذه الكرة لـ جوتا".
وواصل: "محمد صلاح لاعب رائع لكنه كان يدرك أن هذه ليست فرصته، ولولا تدخله لسجلت الكرة هدفا من نصيب جوتا".
يذكر أن محمد صلاح يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 3 أهداف.
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