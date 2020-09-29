أكد الإعلامى أحمد شوبير رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عقب مباراة الترسانة المقرر لها غدًا الأربعاء، في بطولة كأس مصر.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي: "الأمور بالنسبة لفايلر انتهت تماما وسيرحل، يوم الخميس ومن المقرر عقد اجتماع لمجلس الأهلي وسيتم اتخاذ القرار النهائي الذي أصبح الجميع يعرفه".
وأضاف: "انتظر مباراة الأهلى غدا أمام الترسانة وبعدها سأكشف العديد من الكواليس والأسرار عن انتهاء علاقة فايلر مع الأهلي".
كان محمود الخطيب، رئيس النادي والمفوض من قبل مجلس الإدارة بالإشراف على قطاع الكرة، عقد جلسة مع فايلر يوم الاثنين الماضي لمناقشة موقفه من الاستمرار مع الفريق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكواليس كتيرة.. شوبير: رحيل فايلر رسميا عن الأهلي الخميس المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.