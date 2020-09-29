مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباريات اليوم بمواجهة تجمع المقاولون العرب أمام نادي مصر بملعب الجبل الأخضر فى تمام الساعة الثالثة عصرا .
وفى تمام الساعة الخامسة والنصف يلعب إنبي مع مصر للمقاصة بملعب بتروسبورت ، وتختتم لقاءات الجولة بمواجهة قوية تجمع كلا من بيراميدز أمام الاتحاد السكندري بملعب الدفاع الجوى .
ومن المقرر أن تنقل أحداث المباريات الثلاث عبر قناتى أون تايم سبورت 1 ، وأون تايم سبورت 2 .
كان الأهلى نجح فى الفوز على طنطا فى الجولة الـ 30 ، وفاز الزمالك على الجونة ، وتغلب الإسماعيلى على طلائع الجيش ، وفاز وادى دجلة على الإنتاج الحربي ، وانتصر سموحة على حرس الحدود .
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