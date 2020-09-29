نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة عنيفة بين رونالد كومان وإدارة برشلونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يرغب نادي برشلونة الإسباني في رحيل 5 نجوم قبل 5 أكتوبر المقبل بسبب الخسائر المادية من بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث سيخسر النادي 30% من إيراداته المعتادة في الموسم الحالي.
وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن رونالد كومان مدرب برشلونة واضح بشأن الأسماء التي ينوي الاعتماد عليها في الموسم الحالي والأسماء التي يريد منها مغادرة الفريق إما على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.
وأشارت إلى أن كومان يفضل إعارة ريكي بوتش أو أن يبقي مع الفريق الثاني لكي يلعب بشكل منتظم وهو ما ترفضه الإدارة لرغبتها في تطوير مستواه موضحة أن كومان يريد رحيل أيضًا كارليس ألينيا ومارتن بريثويت وصامويل أومتيتي ورافينيا وتوديبو.
وأوضحت التخلص من صامويل أومتيتي هو الأكثر صعوبة بسبب معاناته من إصابة في الركبة تجعل الأندية مترددة بشأن التعاقد معه بالإضافة إلى أن راتبه المرتفع مع برشلونة.
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