نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم وادي دجلة: معتاد على تسجيل "الهاتريك".. وهدفنا البقاء في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد واحد من نجوم نادي وادي دجلة على أنه معتاد على تسجيل "هاتريك" في المباريات وأن طموحه هو بقاء النادي قي الدوري الممتاز.

وأكد رفيق كابو، لاعب وادي دجلة، أنه كان يجب الفوز أمام الإنتاج الحربي اليوم لتحسين موقف الفريق بالدوري الممتاز.

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وقال رفيق خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "أشكر اللاعبين والمدرب، كان يجب أن ننتصر لكي نحسن موقفنا في الدوري ونستمر في البقاء".

وأكمل: "تعودت على تسجيل هاتريك وفعلتها في الموسم الماضي بمرمى الصفاقسي بالدوري التونسي، التوفيق حالفنا في مباراة اليوم ونسعى للفوز بالمباريات القادمة".

واختتم: "لا أعلم شئ عن العروض خلال الفترة الحالية وعقدي مستمر لمدة موسمين مع دجلة".