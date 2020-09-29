أبطال أوروبا (اياب الدور المؤهل للمجموعات): برنامج مباريات اليوم الثلاثاء

في ما يلي برنامج مباريات الثلاثاء 29 سبتمبر، لحساب اياب الدور المؤهل لمجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. المباريات بتوقيت تونس (جرينيتش +1).

الثلاثاء 29 سبتمبر / الساعة 20:00

دينانمو كييف الأوكراني - جينت البلجيكي / الذهاب 2-1 لدينامو

اف سي أومونيا القبرصي - أولمبياكوس اليوناني / الذهاب 2-0 لاولمبياكوس

فرينكفاروزي المجري - مولده النرويجي / الذهاب 3-3

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