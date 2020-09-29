قمة نارية بين تشيلسي وتوتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية.. الليلة

ويدخل كل من تشيلسي وتوتنهام مباراة اليوم، بحثا عن الفوز، بعد النتائج المخيبة لهما في الجولة الماضية، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
كان تشيلسي تعادل أمام وست بروميتش بنتيجة 3 - 3 في الجولة الماضية، بينما سقط توتنهام في فخ التعادل 1 - 1 أمام نيوكاسل يونايتد.
وفقد كل من تشيلسي وتوتنهام 5 نقاط في أول ثلاث مباريات بمسابقة الدوري الإنجليزي، وهو ما قد يؤثر عليهم في سباق المنافسة على لقب البريمرليج هذا الموسم.
ورغم إبرام تشيلسي للعديد من الصفقات المدوية هذا الصيف والتي لغت نحو 200 مليون جنيه إسترليني، إلا أن الفريق لم يظهر بشكل جيد حتى الآن.
ويعد فريق لفيربول هو الفريق الأكثر تتويجا بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية برصيد 8 ألقاب، ويلييه مانشستر سيتي بـ 7 مرات، ثم مانشستر يونايتد بـ 5 ألقاب.
يذكر أن الحكومة البريطانية تراجعت مؤخرا عن قرار عودة الجماهير إلى الملاعب بداية من شهر أكتوبر المقبل، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.
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