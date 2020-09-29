محمد عبدالمنصف: حلمي الاستمرار حتى 47 عاما وسأكسر أرقام الحضري.. شاهد

وغرد سيف زاهر قائلا " محمد عبد المنصف "حارس وادي دجلة" : حلمي الاستمرار حتى 47 عاما.. وسأكسر أرقام الحضري في الدوري المصري ".
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وحقق فريق وادي دجلة أكبر انتصاراته في الدوري المصري عقب الفوز على الإنتاج الحربي "4-1"، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الأسبوع الـ 30 من مسابقة الدوري الممتاز، والتي تقام على ملعب الأهلي - السلام.
وأمطر الفريق الدجلاوي شباك الإنتاج الحربي، برباعية حيث أحرز رفيق كابو لاعب وادى دجلة هدف التقدم بعد تمريرة سحرية من رجب عمران فى الدقيقة 4 بعد تدخل "الفار"، وفى الدقيقة 28 سجل محمد هلال الهدف الثانى لدجلة من ركلة جزاء بعد أن تدخل الفار أيضًا ليثبت أحقية دجلة فى ركلة الجزاء، وفى الدقيقة 33 سجل كابو الهدف الثالث لدجلة، وفى الدقيقة 40 سجل الرابع، ليسجل التونسى "هاتريك"، وفى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.
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