الغيابات تحاصر الأهلي قبل مواجهة الترسانة بكأس مصر

يختتم الفريق الأول للكرة بالأهلي تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الترسانة المقرر لها مساء غد ضمن منافسات دور الــــ16 لمسابقة كأس مصر.

ويفقد الفريق الأحمر جهود وليد سليمان ورامي ربيعه ومحمود متولي وسعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود للإصابة وأيمن اشرف وعمرو السولية للإيقاف وعلي معلول للسفر إلى بلاده للحصول علي راحة سلبية قبل الانضمام لمعسكر نسور قرطاج.

ومن المقرر أن تكون مباراة الغد هي الأخيرة للجهاز الفني الحالي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني.

وسوف تعلن لجنة التخطيط بقيادة محسن صالح الموقف الأخير والنهائي للمدرب الذي حاول خلال الساعات القليلة الماضية إقناعهم بعودته وقيادة الفريق في المباريات المتبقية بدوري الأبطال الأفريقي ولكن عدم وجود ضمانات كافية لعودته من سويسرا تجعله لجنة التخطيط أمام امرين هو التعاقد مع مدرب أجنبي علي وجه السرعة او تعيين جهاز فني بديل بقيادة محمد يوسف .