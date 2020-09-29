علي عاشور يستقر على تشكيل المقاصة لمواجهة إنبي في الدوري

استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة بقيادة علي عاشور على تشكيل فريقه لمواجهة إنبي، المقرر إقامتها اليوم بملعب بتروسبورت فى إطار لقاءات الجولة الـ 30 من منافسات الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يدخل المقاصة مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: عصام صبحي ومحمد دبش وأحمد عبدالعزيز مودي وأحمد محسن.

خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو ومحمد إبراهيم.

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خط الهجوم: ميدو جابر وباولن فوافي وعمرو مرعي.

ويدخل المقاصة مباراة اليوم أمام إنبي رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل الاستمرار فى النتائج الجيدة التى يحققها الفريق ومواصلة المنافسة على المراكز الأول بجدول ترتيب الدوري.

ويحتل المقاصة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة.