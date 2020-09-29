قبل انتهاء الميركاتو.. برشلونة يطيح بـ 3 لاعبين جدد خارج كامب نو

كان نادي برشلونة، أطاح مؤخرا بالثلاثي لويس سواريز وأرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش، بناء على رغبة الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد للفريق.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن نادي برشلونة استقر على رحيل 3 لاعبين آخرين، خلال فترة الانتقالات الصفية الحالية، قبل التعاقد مع صفقات جديدة.
وأضافت الصحيفة، أن نادي برشلونة وضع قائمة تضم 5 لاعبين سيرحل منهم 3 خلال الأيام المقبلة، وهم: صامويل أومتيتي ومارتن برايثوايث وتوديبو ورافينيا وكارليس آرينا".
وتابعت الصحيفة، أن كومان يريد ابعاد ريكي بويج عن الفريق الأول سواء بالتواجد مع الفريق الثاني أو بـ إعارته، وذلك من أجل حصوله على عدد دقائق أكثر.
ومن المقرر أن يغلق سوق الانتقالات الصيفية في إسبانيا، يوم 5 أكتوبر المقبل.
يذكر أن فريق برشلونة اكتسح فياريال برباعية نظيفة، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني.
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