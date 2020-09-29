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جنوى الإيطالي يعلن إصابة 12 شخص بفيروس كورونا في الفريق

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جنوى الإيطالي يعلن إصابة 12 شخص بفيروس في الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي جنوى الإيطالي اليوم الأثنين أن اختبارات الكشف عن التي جرت اليوم الأثنين أظهرت إصابة 12 من اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني بالعدوى ، لينضموا إلى ماتيا بيريس ولاسه شونه بعد أن تأكدت إصابتهما بكورونا في وقت سابق.

وذكر جنوى في بيانه: " النادي قام بتفعيل الإجراءات التي يوصي بها بروتوكول مكافحة كورونا كما تم إشعار السلطات".

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وتأجلت مباراة جنوى أمس الأحد أمام نابولي لثلاث ساعات لتقام في المساء، ليفوز نابولي بستة أهداف دون رد.

وكان جنوى كشف أمس الأول السبت عن إصابة حارسه بيرين بفيروس كورونا وفي اليوم التالي تبين إصابة لاعب الوسط الدنمارك شونه.

وكشف سامبدوريا من جانبه عن إصابة المهاجم السنغالي كيتا بالدي بالعدوى لدى وصوله إلى إيطاليا قادما من موناكو.

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