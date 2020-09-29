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رحيل رينيه فايلر عن تدريب الأهلي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحيل رينيه فايلر عن تدريب الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن نية مجلس إدارة النادي الأهلي رحيل رينيه فايلر المدير الفني للفريق عقب مباراة الترسانة المقرر لها، غداً الأربعاء، في بطولة كأس مصر.

 

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي: "الأمور بالنسبة لفايلر انتهت تماماً، وسيرحل يوم الخميس، ومن المقرر عقد اجتماع لمجلس الأهلي، وسيتم اتخاذ القرار النهائي الذي أصبح الجميع يعرفه".

 

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وأضاف شوبير: "انتظر مباراة الأهلي غداً الأربعاء أمام الترسانة، وبعدها سأكشف العديد من الكواليس والأسرار عن انتهاء علاقة فايلر مع الأهلي".

 

وحددت إدارة النادي الأهلي الخميس المقبل موعداً نهائياً لإعلان موقفها من فايلر، جاء ذلك بعد استيضاح كل الأمور، وفي ضوء بنود التعاقد المبرم مع المدير الفني السويسري.

 

 كان محمود الخطيب، رئيس النادي والمفوض من قبل مجلس الإدارة بالإشراف على قطاع الكرة، عقد جلسة مع فايلر يوم الاثنين الماضي لمناقشة موقفه من الاستمرار مع الفريق.

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