نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقاولون يوافق مبدئيًا على سفر يوسف حسن لمعايشة فى بلجيكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب ترحيب النادي مبدئيا على سفر يوسف حسن لاعب الفريق مواليد 2003 إلى بلجيكا لخوض فترة معايشة مع أحد اندية الدوري الممتاز.

وأكد فتحي أن الاتصالات مستمرة مع النادي البلجيكي لتحديد تفاصيل رحلة اللاعب الفترة التي سيقضيها في بلجيكا على ان يتم إعلان القرار النهائي للمقاولون بعد وضع الرتوش على الاتفاق النهائي.

وقال فتحي ان مجلس إدارة المقاولون برئاسة المهندس محسن صلاح تولي أولوية دائما لمنح فرص للاعبين لخوض تجارب احترافية في أوروبا وترحب بالعروض التي تصل للنادي وفور تلقي المجلس العرض الرسمي رحب به على الفور ولكن هناك بعض التفاصيل سيتم حسمها قبل إرسال الموافقة الرسمية والترتيب لسفر اللاعب.