كورونا: 14 اصابة في صفوف جنوى الايطالي

أعلن نادي جنوى الايطالي عن إصابة 14 من لاعبيه والعاملين فيه بفيروس كورونا المستجد في الوقت الذي أعلن جاره في المدينة الواحدة سمبدوريا إصابة اللاعب القادم الى صفوفه قريبا السنغالي كيتا بالديه أيضاً.



وقال جنوى في بيان رسمي "بعد الفحوصات التي اجريت يوم الاثنين، ارتفع عدد المصابين الى 14 بين لاعبين وعاملين في النادي".

وغاب حارس مرمى جنوى ماتيا بيران ولاعب الوسط لاس شون عن المباراة التي خسرها الفريق أمام نابولي 0-6 في الدوري المحلي نهاية الأسبوع بسبب الاصابة بكورونا، قبل أن يتبين اصابة 12 فرداً جديداً من النادي بعد المباراة.

وأضاف البيان "قام النادي بتفعيل جميع الاجراءات المطلوبة بحسب البروتوكول الصحي وأعلم السلطات المعنية بذلك. سنعطي تفاصيل إضافية على تطور الوضع تباعا".

Advertisements

في المقابل، أعلن نادي سمبدوريا أن لاعب موناكو الفرنسي بالديه الذي سينتقل الى صفوفه، مصاب بـ"كوفيد-19" بعد خضوعه للفحص الطبي الروتيني اليوم.

وقال سمبدوريا في بيان "نستطيع التأكيد بأن بالده لم يخالط احداً من المجموعة الاحترافية وهو موجود في الحجر حالياً".

وكالات