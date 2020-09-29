فحص طبي لـ أجايي والشيخ لتحديد موقفهما من مواجهة الترسانة

يخضع أحمد الشيخ، وجونيور أجايي، لاعبا وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي اليوم بسبب الشكوى من الإجهاد.

واكتفى اللاعبان بأداء جلسة تدريبات بدنية واستشفائية في «الجيم»، على هامش مران الفريق أمس الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن الثنائي لم يشارك في التدريبات الجماعية؛ بسبب شكوى الشيخ من إجهاد عام، بينما يعاني أجايي من الإجهاد العضلي.

وأوضح عبد الحفيظ أن الثنائي سيخضع لفحص طبي قبل انطلاق المران المسائي اليوم لتحديد إمكانية لحاقهما بمباراة الترسانة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة في دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر والمحدد لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل على ملعب الأهلي بمدينة السلام.