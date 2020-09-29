محمد صلاح رابع أكثر اللاعبين جذبا للعلامات التجارية في 2020.. وميسي المتصدر ورونالدو الوصيف

وشهدت القائمة التي ضمت أفضل 50 رياضيًا جذبًا للعلامات التجارية، تواجد 5 لاعبين من نجوم كرة القدم، في الـ "توب 10"، من ضمنهم الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.
وتصدر ليونيل ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة، القائمة كأفضل رياضي جذبًا تجاريًا في العالم لعام 2020، يليه منافسه كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، ونيمار دا سيلفا صاحب المركز الثالث، ثم محمد صلاح في المركز الرابع.
وجاءت القائمة الرياضيين الأكثر جذبا لعام 2020 وفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية كالتالي..
1- ليونيل ميسي - أرجنتيني - 33 عامًا، كرة قدم
2- كريستيانو رونالدو - برتغالي - 35 عامًا، كرة قدم
3- ليبرون جيمس - أمريكي - 35 عامًا، كرة سلة
4- فيرات كوهلي: هندي - 31 عامًا، لعبة الكريكيت
5- بيانكا أندريسكو - كندية - 20 عامًا، تنس
6- نيمار جونيور - برازيلي - 28 عامًا، كرة قدم
7- خبيب نورماجوميدوف - روسي - 32 عامًا، فنون قتالية
8- روهيت شارما: هندي - 33 عامًا، كريكيت
9- محمد صلاح - مصري - 28 عامًا، كرة قدم
10- باولو ديبالا - أرجنتيني - 26 عامًا، كرة قدم.
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