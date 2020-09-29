المقاصة: مستحقات إيهاب جلال خط أحمر وننتظر انفراجة مالية للصرف

وقال هويدى فى تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج " مستحقات إيهاب جلال وجهازه المعاون خط أحمر بالنسبة للمقاصة رغم رحيله وسيتم دفعها كاملة خلال الفترة المقبلة .
وأضاف : " ننتظر انفراجة مالية للفريق خلال الفترة المقبلة وسيتم على الفور دفع مستحقات إيهاب جلال وجهازه المعاون الراحل معه والمكون من حمد إبراهيم المدرب العام ومصطفى كمال مدرب حراس المرمى ، والدكتور هشام مصطفى طبيب الفريق ".
وتابع : " علاقتنا مع إيهاب جلال ستظل جيدة رغم رحيله ، فالمدرب نجح فى تأدية مهمته على أكمل وجه ونجح فى صناعة الفارق للفريق الفيومي خلال الدور الثانى من مسابقة الدوري " .
وكان إيهاب جلال أعلن رحيله عن تدريب الفريق الفيومي قبل عدة أيام بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية .
وعلى الجانب الأخر ، استقر الجهاز الفنى للمقاصة بقيادة علي عاشور على تشكيل فريقه لمواجهة إنبي، المقرر إقامتها اليوم بملعب بتروسبورت فى إطار لقاءات الجولة الـ 30 من منافسات الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يدخل المقاصة مباراة اليوم بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمود حمدي.
خط الدفاع: عصام صبحي ومحمد دبش وأحمد عبدالعزيز مودي وأحمد محسن.
خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو ومحمد إبراهيم.
خط الهجوم: ميدو جابر وباولن فوافي وعمرو مرعي.
ويدخل المقاصة مباراة اليوم أمام إنبي رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل الاستمرار فى النتائج الجيدة التى يحققها الفريق ومواصلة المنافسة على المراكز الأول بجدول ترتيب الدوري.
ويحتل المقاصة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة.
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