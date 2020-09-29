من بينها المدرب الجديد.. 3 ملفات صعبة تواجه أمير توفيق في الأهلي

يسابق أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي الزمن لإنجاز 3 ملفات مهمة تسيطر على عقول وقلوب عشاق القلعة الحمراء وقبلهم إدارة النادي ولجنة التخطيط.

وتعتبر فترة الانتقالات هي الأصعب لأي شخص مسئول عن تعاقدات الأندية خاصة الجماهيريه منها ويجب أن يكون جاهزًا بكافة أوراقه قبلها بفترة.

ولأن الموسم إستثنائي ، جائت فترة التعاقدات بشكل مفاجئ نسبيًا وبعثرت الأرواق بسبب الإجراءات الإحترازية لماوجهة فيروس كورونا وما تبعها من توقف النشاط الرياضي وتوقع البعض لإنخفاض القيمة التسويقية للاعبي الكرة لكن كالعادة غرد الدوري المصري خارج السرب .

ويواجه أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي 3ملفات صعبة تحتاج إلي الحسم في غضون الساعات القليلة الماضية:

1- المدرب الجديد

Advertisements

علي عكس كل ما يتردد، أن قرار رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي كان مفاجئًا للجميع لكن شخص واحد كان متوقعًا منذ شهر يوليو الماضي، وهو أمير تفويق الذي جهز كل شئ وعرض سير ذاتية علي لجنة التخطيط برئسة محسن صالح وتمت دراستها بعناية وهدوء بعيدًا عن الضجيج والضغوط وتم الإستقرار علي خمس مدربين بالترتيب وكانت هناك مفاوضات معهم وحصل توفيق علي موافقتهم لذلك فأن المدرب الجديد للقلعة الحمراء سيصل إلي القاهرة في غضون ساعات قليلة .

2- يوسف البلايلي

يري البعض أن الجزائري يوسف البلايلي صانع ألعاب أهلي جده قد خرج من حسابات القلعة الحمراء لرفض النادي السعودي - حسب مصادر- التخلي عنه بصورة مباشرة للأهلي، لكن الحقيقة أن هذا الملف يتابعه بدقة أمير توفيق خاصة بعد ان ترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية عن فسخ اللاعب الجزائري لتعاقده مع ناديه أهلي جده لعدم الحصول علي راتبه لمدة 4 شهور وينتظرالفرصة المناسبة لحسم الصفقة.

3- محمد إبراهيم

يعد محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بمصر المقاصة أحد الأوراق التي يتعامل فيها الأهلي وامير توفيق بهدوء شديد خاصة أن اللاعب رغبته الأساسية هي اللعب للقلعة الحمراء وهناك مفاوضات تسير بشكل رسمي نحو ضم اللاعب.