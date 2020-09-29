كأس الرابطة الإنجليزية.. موعد مباراة تشيلسي ضد توتنهام والقنوات الناقلة

يحل فريق تشيلسي ضيفا ثقيلا على نظيره توتنهام، اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ 16، من مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

موعد مباراة تشيلسي ضد توتنهام والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة تشيلسي ضد توتنهام في تمام التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورت 1 و 2، بتعليق حفيظ دراجي.

تشيلسي ضد توتنهام:

ويدخل كلا من تشيلسي وتوتنهام مباراة اليوم، بحثا عن الفوز، بعد النتائج المخيبة لهما في الجولة الماضية، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

كان تشيلسي تعادل أمام وست بروميتش بنتيجة 3 - 3 في الجولة الماضية، بينما سقط توتنهام في فخ التعادل 1 - 1 أمام نيوكاسل يونايتد.

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وفقد كلا من تشيلسي وتوتنهام 5 نقاط في أول ثلاث مباريات بمسابقة الدوري الإنجليزي، وهو ما قد يؤثر عليهما في سباق المنافسة على لقب البريميرليج هذا الموسم.

ورغم إبرام تشيلسي للعديد من الصفقات المدوية هذا الصيف والتي بلغت نحو 200 مليون جنيه إسترليني، إلا أن الفريق لم يظهر بشكل جيد حتى الآن.

الأكثر تتويجا باللقب:

ويعد فريق ليفربول هو الفريق الأكثر تتويجا بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية برصيد 8 ألقاب، ويليه مانشستر سيتي بـ 7 مرات، ثم مانشستر يونايتد بـ 5 ألقاب.

تأجيل عودة الجماهير:

يذكر أن الحكومة البريطانية تراجعت مؤخرا عن قرار عودة الجماهير إلى الملاعب بداية من شهر أكتوبر المقبل، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.