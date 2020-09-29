موهبة التحدي .. عصام الحضرى يستعرض عضلاته في الجيم |شاهد

نشر عصام الحضرى حارس مرمي منتخب مصر السابق مجموعه من الصور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام .

وظهر عصام الحضرى داخل الجيم ، وعلق على الصور قائلا : " إن أعظم شئٍ يتفوق به الإنسان علي كل ما في الوجود هو موهبة التحدي " .

وكشف عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، عن موقفه من مقاضاة فتاة مكسيكية بعد تسريب فيديوهات له مع الفتاة، واتهامه خلالها بالإساءة لها.

وقال عصام الحضري، في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الفتاة بعتت فيديو إنجليزي، وأنا معرفش إنجليزي، وقالتلي عاوزة آجي مصر".