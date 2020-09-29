صحيفة مغربية تسلط الضوء على انهيار الوداد قبل موقعة الأهلي بـ دوري الأبطال

وذكرت الصحيفة المغربية، أن الوداد عاد منهارا عقب استئناف النشاط الكروي في المغرب، بعد توقف طويل بسبب أزمة كورونا، رغم أنه كان ضمن قائمة أقوى المرشحين للتتويج بلقب الدوري.
وأضافت الصحيفة، أن الوداد بات بعيدا عن لقب الدوري، بعد التعادل أمام المغرب التطواني 1- 1، أول أمس، الخميس.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه في نفس الوقت الذي يفرط فيه الوداد في العديد من النقاط الثمينة بمسابقة الدوري، يواصل الرجاء حصد نتائجه الإيجابية ويستمر في الصدارة.
ويتصدر الرجاء جدول ترتيب مسابقة الدوري المغربي برصيد 52 نقطة، ويحل نهضة بركان ثانيا بـ 50 نقطة، والوداد ثالثا بـ 49 نقطة.
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