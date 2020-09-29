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صحيفة مغربية تسلط الضوء على انهيار الوداد قبل موقعة الأهلي بـ دوري الأبطال

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سلطت صحيفة المنتخب المغربية على النتائج الكارثية لـ الوداد في الفترة الأخيرة، بمسابقة الدوري المغربي.
ومن المقرر أن يواجه الوداد نظيره الأهلي  يوم 18 أكتوبر المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وذكرت الصحيفة المغربية، أن الوداد عاد منهارا عقب استئناف النشاط الكروي في المغرب، بعد توقف طويل بسبب أزمة ، رغم أنه كان ضمن قائمة أقوى المرشحين للتتويج بلقب الدوري.

وأضافت الصحيفة، أن الوداد بات بعيدا عن لقب الدوري، بعد التعادل أمام المغرب التطواني 1- 1، أول أمس، الخميس.

وأوضحت الصحيفة، أن عدم خوض الوداد لأي مباريات ودية " خلال فترة تواجد جاريدو" للوقوف على مستوى اللاعبين قبل استئناف النشاط يظل علامة استفهام كبيرة، خاصة وأن هذا هو السبب في التراجع المخيف المستوي الفريق.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في نفس الوقت الذي يفرط فيه الوداد في العديد من النقاط الثمينة بمسابقة الدوري، يواصل الرجاء حصد نتائجه الإيجابية ويستمر في الصدارة.

ويتصدر الرجاء جدول ترتيب مسابقة الدوري المغربي برصيد 52 نقطة، ويحل نهضة بركان ثانيا بـ 50 نقطة، والوداد ثالثا بـ 49 نقطة.

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